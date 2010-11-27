Янукович п’є чай у наметовому містечку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ п’є чай з учасниками акції протесту у наметі на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч глави держави із підприємцями – учасниками акції протесту проти набуття чинності Податковим кодексом триває вже більш як півгодини.

Підприємці запросили В.ЯНУКОВИЧА випити чаю до одного з наметів, де обладнана кухня, щоб продовжити розмову.

Триває обмін думками щодо Податкового кодексу, а також щодо механізму підвищення ефективності співпраці керівництва держави і підприємців з метою пошуку спільного рішення.