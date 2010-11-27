Про що свідчить поява Януковича на Майдані?

Сьогоднішня поява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА у наметовому містечку на Майдані Незалежності у Києві свідчить про те, що влада боїться соціального вибуху і через нестабільність в Україні не хоче погано виглядати в очах західноєвропейської спільноти.

Таку позицію у коментарі УНІАН висловив від імені учасників акції протесту проти Податкового кодексу головний координатор заходу Олександр ДАНИЛЮК.

«Якщо ЯНУКОВИЧ та АЗАРОВ таки відвідали наметове містечко, це свідчить про те, що вони бояться наслідків даної акції – що соціальна напруженість може призвести до соціального вибуху. Крім того, Віктору Федоровичу через нестабільність у країні не дуже зручно виглядати в очах західноєвропейських країн», - сказав він, зауваживши водночас, що під час зустрічі глава держави, на жаль, відмовився обговорювати питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради, яка ухвалила Податковий кодекс.

Враховуючи, що багато людей підтримують ініціативу про референдум щодо розпуску Верховної Ради, це “половинчата позиція” з боку В.ЯНУКОВИЧА, зазначив О.ДАНИЛЮК.

При цьому, за його словами, Президент пообіцяв наступного четверга провести зустріч з представниками акції, але де вона відбуватиметься і в якому форматі - поки невідомо.