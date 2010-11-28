Ющенко піде до Януковича говорити про гроші

Колишій Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір наступного тижня зустрітися з чинним главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це В.ЮЩЕНКО повідомив у п`ятницю в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, він спілкувався з В.ЯНУКОВИЧЕМ протягом останніх місяців час від часу, але це були виключно телефонні розмови. «Можливо, на наступному тижні у мене буде зустріч. Перша за рік", - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що у понеділок хотів би обговорити з В.ЯНУКОВИЧЕМ перспективу фінансування проекту "Лікарня майбутнього", і висловив переконання, що цей проект буде реалізовано.

На думку В.ЮЩЕНКА, створення "Лікарні майбутнього" для країни, у якої медицина є однією із проблемних сфер, є дуже гарним прикладом реформування галузі. «Країна повинна мати такий зразок, такий стандарт, для того, щоб спонукати усі необхідні кроки в цій галузі», - вважає він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у цій лікарні не планується запроваджувати платне обслуговування, навпаки, планується за допомогою меценатів лікувати незабезпечених людей. Він підкреслив, що клініка має проводити технологічно найскладніші операції, “щоб відмовитись від практики вивозити мільйони доларів для лікування людей за кордоном”.

За його словами, сьогодні є державний дозвіл на будівництво лікарні, є план будівництва, але й досі не вирішене питання фінансування.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що кошти, зібрані раніше під час благодійного марафону, - це лише одна сьома частина від потреби.

Тому під час з розмови з В.ЯНУКОВИЧЕМ він планує обговорити питання фінансування проекту Державним управлінням справами. «Як це і належить по закону», - наголосив він.

«Або, якщо цього фінансування немає, бо мені тричі сказали: пане Президент, на цей об’єкт фінансування немає, я тоді звертаюсь до ЯНУКОВИЧА і прошу наступне: шановні, тоді будь-ласка визначтеся - якщо Українській державі ця лікарня не потрібна і держава не хоче вкладати жодної копійки в цей проект, тоді давайте цей проект пустимо під державно-приватне співробітництво і будемо шукати консолідовано фінанси», - наголосив В.ЮЩЕНКО.