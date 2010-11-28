Азаров заявляє, що дасть відповідь підприємцям лише у четвер

Кабінет міністрів України дасть свою відповідь щодо претензій підприємців до Податкового кодексу у четвер, 2 грудня.

Про це в ефірі ICTV повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що відповідної домовленості з протестуючими підприємцями було досягнуту в суботу, 27 листопада, під час зустрічі з ними Президента України і прем`єр-міністра.

«Ми склали програму дій, і домовилися, що у четвер ми зустрінемося і вже дамо напрацьовані пропозиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зауважив, що рішення відвідати протестуючих підприємців на Майдані Незалежності було ухвалено «спонтанно» в ході його розмови з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про Податковий кодекс.

«Він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) мені раптом запропонував: давай проїдемо, переговоримо з людьми, послухаємо, що пересічні люди, які зібралися на Майдані, хочуть, що вони думають. Ми взяли і поїхали без жодного попередження», - повідомив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що люди були здивовані їхній появі. «Приїхали – люди, звичайно, здивувалися, попросили нас в свій намет попит чаю, потім підійшли організатори і запросили нас до штабного намету», - сказав прем`єр-міністр.

Він додав, що домовленість про те, що уряд представить своє бачення Податкового кодексу у четвер було досягнуто в ході розмови в штабному наметі.