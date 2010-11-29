Експерт похвалив Януковича за відмову від звання професора МДУ

Іміджмейкери Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА добре спрацювали, відговоривши його від отримання звання почесного професора Московського державного університету під час останнього візиту до російської столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ, коментуючи результати візиту глави Української держави до РФ.

«Дуже добре, що це не відбулося, оскільки ви розумієте, як би сміялася вся Україна, якби ЯНУКОВИЧУ дали звання професора МДУ. Тут добре попрацювали іміджмейкери ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, 26 листопада в ході візиту до Росії Президент України планував прочитати студентам і викладачам МДУ ім. Ломоносова лекцію, після чого йому мали вручити диплом і медаль почесного професора.

Між тим пізніше джерела в Адміністрації Президента повідомили газеті "Сегодня”, що оскільки програма В.ЯНУКОВИЧА занадто стисла, він не зміг заїхати в університет. Також джерела відзначили, що В.ЯНУКОВИЧУ не пропонували дати звання професора - тільки доктора МГУ.