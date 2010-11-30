На сесії міськради голова облради подарував меру портрет Бандери і крісло

У Тернополі розпочалась перша сесія міськради VI cкликання.

Як передає кореспондент УНІАН, після вручення депутатам головою міської територіальної виборчої комісії Іваном ЧОРНОЗУБОМ тимчасових посвідчень новообраного міського голову Серія НАДАЛА та депутатів благословили єпископи традиційних християнських конфесій.

Голова обласної ради Олексій КАЙДА, вітаючи С.НАДАЛА, подарував йому портрет провідника ОУН Степана Бандери.

«Бажаю Вам, щоб Ви не забували, з якою ідеологією Ви прийшли, яка у Вашому серці, і щоб кожен, хто відвідає ваш кабінет, одразу розумів, до якої політичної сили ви належите. І нехай портрет нашого провідника Степана Бандери всім нагадує, ким були наші предки», – сказав О.КАЙДА.

Він також повідомив, що разом з побратимами подарував С.НАДАЛУ крісло.

О.КАЙДА наголосив, що новообраному депутатському корпусу тепер треба приступати до роботи і докладати максимум зусиль, щоб виправдати сподівання жителів міста.

«Відрадно, що сьогодні вранці новообраний міський голова та депутати взяли участь у церквах в богослужіннях і помолилися за те, щоб Бог допоміг їм працювати продуктивно та результативно», – зазначив О.КАЙДА.

Також С.НАДАЛА привітав перший заступник голови облдержадміністрації Василь КОЛОМИЙЧУК.

Загалом у Тернопільській міській раді працюватимуть 60 депутатів. Від ВО «Свобода» обрано до міськради 31 депутат, Партії регіонів – 11, «Нашої України» – 5, «Фронту Змін» – 3, ВО «Батьківщина», «За Україну!», Української партії, Української народної партії – по два депутата, «Громадянської позиції», Всеукраїнської партії дітей війни – по одному.