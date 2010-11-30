Наша Україна вимагає перевиборів мера Могилів-Подільського

«Наша Україна» вимагає, щоб Могилів-Подільська міська виборча комісія виконала рішення Київського апеляційного адміністративного суду, та скасувала результати виборів мера і призначила нові.

Про це заявив представник «Нашої України», кандидат на посаду міського голови Могилів-Подільського Вінницької області Михайло САВОЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, міська виборча комісія проігнорувала рішення Київського апеляційного адміністративного суду про скасування результатів виборів мера у Могилів-Подільському.

М.САВОЛЮК повідомив, що 26 листопада Могилів-Подільська міська виборча комісія на своєму засіданні вирішила не визнавати рішення Київського апеляційного адмінсуду про скасування результатів виборів міського голови, бо воно, за словами членів комісії, «безпідставне та підлягає скасуванню».

Окрім того, відзначив М.САВОЛЮК, засідання комісії пройшло з порушенням закону. «Про засідання скаржників – кандидатів на посаду міського голови не було попередньо повідомлено. Крім того, ми, дізнавшись про засідання зі своїх джерел, не змогли туди потрапити - нас силою не впустили в залу», - сказав М.САВОЛЮК.

Також, за його словами, скаржників і досі офіційно не повідомлено про рішення міської виборчої комісії, хоча, згідно із законом, «рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення, суб’єкту оскарження, зацікавленим особам не пізніше наступного дня з дня прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або наступного дня – невідкладно».

«Станом на сьогодні копія рішення виборчої комісії від 26 листопада нам не була видана та поштою не надійшла. Під час особистого звернення виявилося, що комісія переїхала за невідомою адресою, а її голова Олександр МАСЛЯНКО на дзвінки не відповідає», - зауважив кандидат.

На його переконання, таке рішення комісії зумовлено тим, що більшість її членів - представники Партії регіонів, від якої висувався на посаду міського голови громадянин Молдови Петро БРОВКО.

М.САВОЛЮК не виключає, що П.БРОВКО тиснув на голову та членів виборчої комісії для прийняття незаконного рішення.

У “Нашій Україні” нагадують, що за результатами попереднього підрахунку голосів, на виборах Могилів-Подільського міського голови переміг громадянин Молдови П.БРОВКО.

Інші кандидати на посаду міського голови подали до Могилів-Подільської міської виборчої комісії скарги щодо протиправних дій П.БРОВКА, а не дочекавшись розгляду, звернулись до суду.

Вже 10 листопада Київський апеляційний адміністративний суд виніс постанову по справі, якою визнав протиправною та скасував постанову №20 від 4 листопада міської виборчої комісії про затвердження протоколів по виборах мера.