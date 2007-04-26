Народний депутат від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ ініціюватиме імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА після його сьогоднішньої заяви про призначення позачергових виборів до парламенту на 24 червня 2007 р.

Про це Т.ЧОРНОВІЛ заявив в ефірі “5-го каналу”.

На думку депутата, єдиним висновком з нового указу Президента може бути лише те, що В.ЮЩЕНКО "визнав, що порушив Конституцію своїм першим указом".

"Він боїться рішення Конституційного Суду, і всі зрозуміли, що там було порушення", - цитує Т.ЧОРНОВОЛА “Українська правда”.

Він також назвав "повним правовим нігілізмом" слова Президента про те, що Рада не працювала протягом місяця.

Депутат припустив, що і новий указ Президента коаліція оскаржить у КС.

Крім того Т.ЧОРНОВІЛ заявив, що ініціюватиме імпічмент Президента 26 квітня, на засіданні фракції .

"Коли людина вдруге наступає на такі граблі, то мова має йти про дострокові вибори Президента. Президент поставив себе поза Конституцією, бо це повний абсурд. І він визнав, що він - порушник Конституції, - заявив Т.ЧОРНОВІЛ.

"Коли людина, дочекавшись рішення КС, тікає від його рішення, мені здається, що далі говорити про гарантування Конституції не можна. Мені здається, що ЮЩЕНКО більше не може бути Президентом", - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким визначив нову дату позачергових виборів до Верховної Ради України – 24 червня 2007 р. Про це глава держави заявив у телезверненні до народу України.

„З метою належного проведення виборів, задля демократичного політичного вирішення проблем у житті країни, і керуючись статтею 5 Конституції України, я підписую Указ про призначення позачергових виборів Верховної Ради України на 24 червня 2007 року”, - заявив глава держави. Водночас, Президент не пояснив, чи підписав він новий Указ про позачергові парламентські вибори, скасувавши попередній, чи вніс зміни до існуючого указу від 2 квітня поточного року.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що з моменту пере форматування парламентської коаліції минув вже місяць. „Відтепер Президент України повною мірою може реалізувати своє право розпустити парламент на підставі статті 90 Конституції України. Я переконаний у юридичній правоті і політичній необхідності такого рішення. Переконаний, що це рішення розуміє українське суспільство, відповідальні українські політики, розуміє народ”, - сказав В.ЮЩЕНКО.