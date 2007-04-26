Янукович терміново повертається в Україну через Ющенка

09:15, 26 квітня 2007
Політика
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Льовочкін назвав указ Президента дивним

ЯнуковичПрем’єр Янукович скорочує візит в Узбекистан через Указ Президента про перенесення дострокових виборів.

Про це повідомив у Ташкенті керівник апарату глави українського уряду Сергій Льовочкін, передає Радіо Свобода.

Рішення Віктора Ющенка Льовочкін назвав дивним.

Віктор Ющенко вчора підписав Указ про проведення дострокових парламентських виборів 24 червня.

Прем’єр-міністр Віктор Янукович, перебуваючи в Узбекистані, бере участь в українсько-узбецькому бізнес-форумі.

 

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