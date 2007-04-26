Янукович терміново повертається в Україну через Ющенка

Льовочкін назвав указ Президента дивним

Прем’єр Янукович скорочує візит в Узбекистан через Указ Президента про перенесення дострокових виборів. Про це повідомив у Ташкенті керівник апарату глави українського уряду Сергій Льовочкін, передає Радіо Свобода. Рішення Віктора Ющенка Льовочкін назвав дивним. Віктор Ющенко вчора підписав Указ про проведення дострокових парламентських виборів 24 червня. Прем’єр-міністр Віктор Янукович, перебуваючи в Узбекистані, бере участь в українсько-узбецькому бізнес-форумі.

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