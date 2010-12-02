Російський олігарх Лебедєв подасть до суду на першого віце-прем'єра Криму

Голова ради директорів Національної резервної корпорації (НРК) Олександр ЛЕБЕДЄВ має намір звернутися до Севастопольського суду в зв`язку з висловами першого заступника прем`єр-міністра Автономної Республіки Крим Павла БУРЛАКОВА, що порочать його честь, гідність і ділову репутацію, і стягнути з останнього 3 млн. грн.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН в Росії в прес-службі О.ЛЕБЕДЄВА, 26 листопада, виступаючи на міжнародному інвестиційному форумі в Ялті, П.БУРЛАКОВ заявив наступне: «Ним (О.ЛЕБЕДЄВИМ) займаються відповідні служби - податкові служби, які сьогодні бачать, що було ухилення від сплати податків. Це ні в одній країні світу жодному інвесторові не дозволено».

У повідомленні підкреслюється, що даний вислів був розтиражований українськими засобами масової інформації і викликав великий резонанс як в Україні, так і в усьому світі, оскільки перший віце-прем`єр АРК звинуватив О.ЛЕБЕДЄВА в скоєнні тяжкого злочину. Проте ці вислови є свідомо неправдивими, підкреслили в прес-службі НРК.

Наголошується, що, по-перше, О.ЛЕБЕДЄВ не є податковим резидентом України. Що стосується підприємств групи НРК у Криму, то вони є одними з найбільших платників податків – в кризовому 2009 р. один тільки пансіонат «Море» заплатив 12 млн. грн. різних податків і зборів. Робота НРК відмічена численними грамотами і подяками державної податкової служби України «за вагомий внесок в поповнення бюджетів усіх рівнів», зокрема в поточному 2010 році.

По-друге, П.БУРЛАКОВ не є керівником податкової служби, і не може володіти доказами своїх висловів. Більше того, назвати людину злочинцем можна тільки на підставі відповідного рішення суду, впевнені в прес-службі О.ЛЕБЕДЄВА.

«Чиновники повинні в судовому порядку відповідати за свої слова. Крім того, я не виключаю звернення в прокуратуру за фактом наклепу і хибного доносу. Тим більше, коли це говориться не в приватній розмові, а публічно, на весь світ. НРК не тільки справно платить податки, але за всі роки роботи в Криму не репатріювала ні гривні – невеликі доходи вкладалися у відновлення з руїн Театру ім. Чехова в Ялті, будівництво храму-маяка в Малоріченському і об`єктів соціальної інфраструктури», - підкреслив О.ЛЕБЕДЄВ.

Як компенсацію моральної шкоди О.ЛЕБЕДЄВ має намір вимагати від П.БУРЛАКОВА виплатити 3 млн. гривень, які будуть перераховані Ялтинському театру ім. А.П.Чехова. Саме у цю суму щорічно обходиться групі НРК утримання головного осередку культури Криму, відзначили в прес-службі НРК.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ц.р. О.ЛЕБЕДЄВ направив Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкрите звернення, адресоване голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ, в якому звинувачує останнього в байдужості до проблем великого бізнесу в регіоні.

У листопаді співробітники Служби безпеки України провели виїмку документів у пансіонаті «Море» (Алушта), підконтрольному О.ЛЕБЕДЄВУ. Прес-центр СБУ заявив, що виїмка проводилася в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне рішення мерії Алушти про зменшення прибуткової частини бюджету міста майже на 5 млн. грн.