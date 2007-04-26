Бютівець Олійник пропонує українцям навіть вночі не вимикати телевізор

Член фракції БЮТ Володимир ОЛІЙНИК виступає за одночасне проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради.

За словами В.ОЛІЙНИКА, українському народу «з учорашнього дня, лягаючи спати, не можна виключати телевізор, бо в будь-який момент може прозвучати річ, яка не добавить ні спокою, ні стабільності».

Як сказав народний депутат V скликання В.ОЛІЙНИК, 2 квітня вийшов указ Президента України, який можна охарактеризувати як такий, що «по суті не відповідає Конституції, а по формі його потрібно виконувати».

Він вважає, що нинішній оприлюднений указ Президента про дострокові вибори (від 26 квітня) означає, що Президент «визнав цей факт».

На думку В.ОЛІЙНИКА, Президент Віктор ЮЩЕНКО визнав, що «діяв не у межах тих повноважень, які йому надані Конституцією».

Він запитав: «Хто буде відповідати за всю ту колотнечу, що відбувається в країні?» і додав: «Страшно те, що укази появляються на біс», а «Україна - не естрада».

За словами В.ОЛІЙНИКА, свого часу Президент зробив вигляд, що не помітив, що двоє народних депутатів (йдеться про колишніх соціластів Йосипа ВІНСЬКОГО та Галину ГАРМАШ - УНІАН) перейшли з коаліції до опозиції. Він зазначив, що це свідчить про подвійні стандарти, до яких вдається Президент України.

За його словами, саме В.ЮЩЕНКО розпочав «змінювати волевиявлення українського народу», коли свого часу звільнив з посади прем’єр-міністра лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, яку підтримували виборці.

Саме через те, що «нашоукраїнця» Петра ПОРОШЕНКА хотіли призначити головою ВР, і не склалася демократична коаліція, і це було зміною волі українського народу, заявив В.ОЛІЙНИК.

На його думку, нинішня коаліція була створена в демократичний спосіб.

В.ОЛІЙНИК висловився за те проведення дострокових парламентських виборів разом із президентськими, тому що «Президент неналежним чином виконує свої конституційні обов’язки».

Він наголосив, що без внесення змін до законодавства, без домовленостей політичних сил щодо дати виборів, сьогоднішня ситуація залишатиметься незмінною і переможені не визнаватимуть результатів виборів, а тоді можливі нові перевибори.

В.ОЛІЙНИК наголосив на тому, що на нові парламентські вибори треба йти зі зміненим законодавством, «зокрема, з відкритими списками».

Він зазначив, що під час з’їзду БЮТ були порушення, і піддав гострій критиці, зокрема, заступника голови фракції БЮТ Богдана ГУБСЬКОГО. За його словами, йдеться «не про особисті стосунки, а про принцип».

«Хто робив рейдерську атаку на «Черкасиоблгаз»? ГУБСЬКИЙ. Хто половину міста відключив від газу? ГУБСЬКИЙ. Хто безчинствує на землях Київської області? Запитайте - і ви почуєте», - сказав В.ОЛІЙНИК.

За його словами, у виборчих списках БЮТ є «бізнес-партнери БАКАЯ».

В.ОЛІЙНИК підкреслив, що сьогодні «йде боротьба не за Україну, не за інтереси України, а точиться боротьба за владу між кланами, які абсолютно далекі від інтересів України».