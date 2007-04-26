Тимошенко закликає Ющенка вжити жорстких заходів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА вжити жорстких заходів для нормального проведення дострокових парламентських виборів 24 червня, зокрема, зробити дієздатними Центральну виборчу комісію та Генеральну прокуратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО як громадянка України подякувала Президенту за те, що він пішов назустріч тим політичним силам, зокрема, Партії регіонів, СПУ та КПУ, які не встигли, за її словами, підготуватись до виборів, провести свої з’їзди та інші організаційні заходи.

Вона також знову закликала В.ЮЩЕНКА відкликати суддів Конституційного Суду, призначених за його квотою.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, Президент має вжити жорстких заходів для повноцінної підготовки і проведення виборів 24 червня.

Відповідаючи на запитання журналістів, які це мають бути заходи, вона зазначила, що, в першу чергу, необхідно зробити дієздатними ЦВК і Генпрокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.