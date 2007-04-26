Указ Президента про призначення Піскуна генпрокурором (текст)

Президент України Віктор Ющенко на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва поновив Святослава Піскуна на посаді Генерального прокурора. Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні під час засідання колегії Генеральної прокуратури, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

«Я виконую рішення Шевченківського районного суду щодо цього питання. Указ щодо поновлення на посаді Генерального прокурора Святослава Піскуна я зараз підписую», – сказав В. Ющенко в присутності працівників Генеральної прокуратури, Святослава Піскуна, Секретаря РНБОУ Віталія Гайдука, глави Секретаріату Президента Віктора Балоги.

Наводимо повний текст указу:

Керуючись частиною п`ятою статті 124 Конституції України та на виконання постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 26 квітня 2007 року скасувати Указ Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1441 «Про звільнення С. Піскуна з посади Генерального прокурора України», поновивши С. Піскуна на посаді Генерального прокурора України.

У зв`язку з цим скасувати Указ Президента України від 4 листопада 2005 року № 1542 «Про призначення О. Медведька Генеральним прокурором України».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

26 квітня 2007 року