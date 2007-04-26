Ющенко поновив Жовтяка і одразу ж звільнив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поновив Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації, і одразу ж звільнив.

Відповідний Указ Президента розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, “у зв`язку з постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 13 березня 2007 року (звільнення позивача з публічної служби здійснено без зазначення правових підстав) поновити ЖОВТЯКА Євгена Дмитровича на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Водночас, “з урахуванням зазначеної постанови (щодо обгрунтування існуючих правових підстав припинення публічної служби) та керуючись пунктом 1 частини першої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Президент звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА “за порушення ним законів України”.