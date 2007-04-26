Лавринович радить Ющенку не заграватися

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ розцінює другий указ Президента України про розпуск парламенту (від 26 квітня) як своєрідне розуміння права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у Києві.

«Це своєрідне розуміння права», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ і додав: «Я думаю, що не треба дуже забавлятися з цим…».

«Що стосується Конституції… З моєї, дуже суб’єктивної точки зору, зроблений крок вперед у розумінні того, що треба враховувати норми права, які є в Україні. Але цей крок виявився недостатній для того, щоб я міг сказати, що цей указ відповідає нормам Конституції», - сказав міністр юстиції.

Водночас, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що «відповідальність за такі рішення має бути відчутною».

Відповідаючи на запитання, як зараз потрібно оцінювати указ Президента, міністр сказав: «Відповідь на це повинен давати Конституційний Суд… Це питання дискусійне».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.