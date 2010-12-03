Комітет захисту України закликає підприємців вернутися на Майдан

Народний комітет захисту України закликає підприємців повернутися на Майдан і діяти доти, доки не будуть виконані справедливі вимоги та відправлені у відставку автори руйнівного для життя малого й середнього бізнесу податкового кодексу.

Про це йдеться в переданому УНІАН Зверненні Народного комітету захисту України до українського громадянства.

У документі наголошується, що “перший етап нового Майдану в Києві та в обласних центрах держави, організований підприємцями проти укладеного урядом та схваленого депутатами більшості несправедливого Податкового кодексу, завершився першою, та не цілковитою перемогою. Адже основний задум Податкового кодексу – перерозподіл національних багатств на користь олігархів – залишився незмінним”.

Автори Звернення констатують, що Президент наклав вето на Податковий кодекс тому, що “правлячий режим злякався розгортання сил Майдану, доповнення його економічних гасел політичними вимогами”.

“Після внесення президентом певних змін до кодексу його було ухвалено Верховною Радою, але знов без обговорення і без врахування конструктивних пропозицій опозиційних партій. Влада вдалась до підступного маневру, розрахованого на припинення діяльності Майдану і відмову його лідерів від справедливих економічних та політичних вимог. Сценарій влади відкриває шлях до подальшого утвердження диктатури В.ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів, зміцнення привілейованого статусу олігархів, зубожіння переважної більшості громадян, нищення системи освіти, науки і культури”, - підкреслюється у Зверненні.

Відтак, “Народний Комітет Захисту України закликає підприємців повернутися на Майдан і діяти доти, доки не будуть виконані справедливі вимоги та відправлені у відставку автори руйнівного для життя малого й середнього бізнесу податкового кодексу. “А найголовніше: доки не буде встановлено, що наступні вибори до Верховної Ради мають бути проведені в березні 2011 року. Адже головною причиною інфляції гривні, подорожчання життя, занепаду й розладу в економіці, освіті, культурі, розпалювання ворожнечі між заходом і сходом України є підпорядкована диктатові Партії регіонів Верховна Рада, де більшість є прислугою Партії регіонів. Ця Верховна Рада – це суцільна зрада народу України”, - наголошує Народний комітет захисту України.

Комітет закликає “громадян України, громадські організації та політичні партії до дієвої підтримки підприємців з метою відсічі наступу влади на людські права і свободи”.

“Кожен має усвідомити, що шлях до ухвалення несправедливого Податкового кодексу проклали антиконституційні, антидержавні й антиукраїнські акції режиму В.ЯНУКОВИЧА, які збоку політичних партій та широкої громадськості не зустріли належного опору”, - підкреслюється у документі.

“Своїми діями влада загнала себе у глухий кут, з якого намагатиметься вийти за рахунок найбідніших і найвразливіших верств суспільства. Стратегічні поступки Росії на шкоду національним інтересам України не принесли ні зниження цін на газ, ні фінансової допомоги. Потрібні фінансові вливання режим ЯНУКОВИЧА отримав від МВФ на умовах збільшення тарифів на газ та підвищення пенсійного віку. Влада також запропонувала проекти Трудового та Житлового кодексів, в разі ухвалення яких відбудеться подальше порушення прав громадян та зниження рівня їх життя”, - зазначили автори звернення і додали, що “незмінною лишається антиукраїнська гуманітарна політика влади, спрямована на знищення української мови та позбавлення народу історичної пам`яті”.

На переконання Народного комітету захисту України, “згадані й інші загрози українському суспільству й Українській державі можна подолати лише спільними зусиллями. Майдан підприємців продемонстрував силу і розум народу, його спроможність чинити опір режиму в обороні своїх прав, єдність Сходу і Заходу України. Міць Майдану підприємців має бути примножена”.

Народний комітет захисту України створений видатними громадськими діячами як майданчик для координації дій опозиційних партій звертається до «Батьківщини», «Фронту змін», «Свободи», «Народного Руху», що одержали на місцевих виборах підтримку народу, та до інших партій і громадських організацій з закликом об’єднати свої зусилля, обертаючи їх у вирішальні складові сили Майдану.

Комітет також звертається до творчих, наукових, професійних об’єднань, до всіх громадян, які за допомогою упосліджених підприємців зрозуміли й побачили справжню антинародну суть «переможної» Партії регіонів.

“Дорогі співвітчизники! Вийдіть на Майдан! Станьте в ряди борців за правду, справедливість, за європейську Україну!”, - закликали автори Звернення.

Вони підкреслили, що “Президент, його міністри і його слухняна Верховна Рада обдурили народ на Майдані, та не зможуть приборкати його волю в боротьбі проти антинародної влади”.

Звернення підписав голова НКЗУ Дмитро ПАВЛИЧКО.