Янукович доручив знову переписати податкову систему для малого бізнесу

За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створена комісія, яка займеться розробкою нової системи оподаткування для малого бізнесу. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ, коментуючи ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу з урахуванням зауважень глави держави 2 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, на думку М.ЧЕЧЕТОВА, «завдяки зусиллям Президента, був досягнутий компроміс у тій площині, де малий бізнес почав розглядати свої проблеми з урахуванням інтересів усієї країни».

«Я думаю, прихід Президента на Майдан, його зустріч з представниками малого бізнесу стали найпотужнішим імпульсом для знаходження компромісу. І коли малий бізнес почав розглядати свої інтереси з урахуванням інтересів усієї держави, компроміс був знайдений», – сказав політик.

При цьому М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що Президент «зберіг для малого бізнесу попередні умови роботи, які були створені більш як 10 років тому». «Проте всі розуміють, що зараз дана система застаріла, хоча свого часу це був прорив. А зараз вона вже не адекватна сьогоднішнім реаліям. І тому за дорученням Президента створена комісія, яка займеться розробкою нової системи оподаткування для малого бізнесу», – додав парламентарій.

Водночас перший заступник голови фракції ПР акцентував увагу на існуванні однієї проблеми. За його словами, надаючи певні преференції малому бізнесу, потрібно вивести з нього структури, які мають обіг у десятки мільйонів гривень, проте маскуються під малий бізнес. «Ось ці структури необхідно витягнути з-під парасольки малого бізнесу, а дійсно малому бізнесу надати преференції», – підкреслив він.

«Президент вчинив дуже мудро, зберігши статус-кво для малого бізнесу», - зазначив М.ЧЕЧЕТОВ. При цьому політик висловив упевненість у тому, що вже найближчим часом за дорученням глави держави буде розроблена модернізована система оподаткування для малого бізнесу, яка дасть можливість бізнесу розвиватися, і стане приносити гроші до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Вночі 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко підприємців.

Разом із тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестувальників залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради у березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.