Сівкович порівняв Ющенка з мавпою з гранатою

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Владимир Сівкович заявив, що на його думку, сьогодні співпали інтереси дуже багатьох людей у помаранчевій команді.

Перше - Тимошенко за всяку ціну потрібні дострокові вибори для того, щоби поповнити свої фінансові запаси, цитує логічні побудови депутата прес-служба Партії регіонів.

«Друге – надія на отримання більшості у ВР з урахуванням правового беззаконня, яке почалося. У зв`язку з цим я допускаю максимальні фальсифікації під час виборів, на які вони сподіваються. ЦВК і Верховний Суд сьогодні, фактично, контролюються Бютом, що дає можливість узаконити різні фальсифікації. Це дасть можливість Тимошенко посісти лідируючі позиції в Кабміні і державних органах влади», - заявив Сівкович.

Третій момент – це Віктор Балога. Нардеп заявив: «Наскільки я знаю, кілька тижнів тому було порушено кримінальну справу щодо полковника СБУ Герасименко - за зловживання службовим положенням і розкрадання документів із СБУ, які знайшли згодом у гаражі. У цій же кримінальній справі проходить і сам Балога Віктор Іванович. І Герасименко, і Балогу-молодшого, відповідно до цих матеріалів і згідно законодавству, прокуратура зобов`язана заарештувати».

В даному випадку виходить ситуація, що Віктор Балога бореться за свою свободу, уточнив Сівкович.

«Прогнозувати в цій ситуації дії Ющенка – все одно, що прогнозувати дії мавпи з гранатою. Тільки замість гранати - ручка. Який черговий Указ він може підписати – нікому невідомо. Наскільки я Ющенко вивчав, він весь час діє на користь свого оточення», - сказав нардеп-регіонал.