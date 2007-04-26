У ВР зареєстрували проект постанови про імпічмент Президента Ющенка
15:29, 26 квітня 2007Політика
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Ініціативу висунули 6 депутатів
У ВР зареєстровано проект постанови про імпічмент Президента Ющенка
У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про забезпечення запобігання антиконституційним діям і спробам узурпації державної влади та ініціювання процедури усунення Віктора ЮЩЕНКА з поста Президента України в порядку імпічменту.
Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
Ініціаторами проекту постанови є народні депутати V скликання Катерина САМОЙЛИК (КПУ), Олексій БАБУРІН (КПУ), Микола КРАВЧЕНКО (КПУ), Юрій КАРАКАЙ (Партія регіонів), Сергій ПОЛІЩУК (фракція БЮТ), Олександр КОВТУНЕНКО (фракція БЮТ).
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