Верховна Рада закликає Ющенка до переговорів

Верховна Рада України закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити дії, що затягують час і загострюють ситуацію, і поновити переговорний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві парламенту, яку ухвалили депутати. “За” проголосували 252 із 261 народного депутата, зареєстрованого у залі.

У заяві наголошується, що тільки шляхом взаємних поступок та компромісних домовленостей в межах Конституції України можна вийти на цивілізований шлях врегулювання політичного протистояння в інтересах демократичного майбутнього українського народу, а не корисливих інтересів окремих політичних сил.

Крім того, у заяві зазначається, що указ Президента від 26 квітня про дострокове припинення повноважень ВР є також неконституційним.

Депутати у заяві наголошують, що, видавши даний указ, Президент України продемонстрував небажання досягнення політико-правового компромісу для виходу із кризи. Вони зазнають, що такими діями В.ЮЩЕНКО поглибив існуючий політичний конфлікт, унеможлививши прийняття Конституційним судом України рішення щодо конституційності його указу від 2 квітня цього року.

У заяві також сказано, що черговим свідченням ескалації політичної кризи з боку Президента України є зловживання своїми повноваженнями щодо судової влади, внаслідок чого Шевченківським судом м. Києва було поновлено на посаді Генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА. Це демонструє прагнення будь-якою ціною посилити вплив Президента України на правоохоронні органи, йдеться в документі.

Депутати вважають, що відсутність в указі від 26 квітня заборони ВР здійснювати свої конституційні повноваження свідчить про певні зрушення у розумінні Президентом України статті 90 Конституції України.

Парламент висловлює сподівання, що Президент підпише ті закони, що необхідні для подальшого розвитку України, в першу чергу, які стосуються системних змін до Конституції України і спрямовані на збалансування діяльності всіх гілок влади.