Литвин: вибори вигідні командам і Януковича, і Ющенка

Лідер Народної партії, екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сумнівається, що 24 червня є остаточною датою проведення дострокових виборів до парламенту.

Таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“У мене все ще є великі сумніви, що вибори можна провести 24 червня, і вони будуть мати легальний характер. Тоді це будуть вибори політичного гатунку, і я думаю, що ця дата не є останньою. Хоча, я думаю, що кожному зрозуміло, що дострокових виборів не уникнути, питання тільки в тому – коли?”, - сказав В.ЛИТВИН.

На його переконаннія “вибори вигідні командам прем’єр-міністра і Віктора ЮЩЕНКА”. “Не вигідні вони лише сателітам цих команд. Вся проблема полягає у термінах проведення виборів. Але я вважаю, що для того, щоб в черговий раз не здивувати світ, потрібно домовлятися, у тому числі щодо проведення дострокових виборів на легальної основі - тобто внесення необхідних змін до виборчого законодавства з тим, щоб передбачити терміни формування інституцій, які займаються проведенням виборів, і з тим, щоб мати відкриті списки, щоб мати у наявності 450 виборчих округів”, - пояснив лідер Народної партії.

На думку В.ЛИТВИНА, лише за таких умов “можна буде говорити про перспективу відновлення довіри до влади з боку людської спільноти”. “Люди будуть більш відповідально ставитись до виборів, і вони будуть мати можливість контролювати владу в особі Верховної Ради України. Бо цілком очевидно, що якщо жити за оновленою Конституцією, то первісну роль має відігрівати Верховна Рада. На практиці вийшло так, що сьогодні Верховна Рада багато в чому є похідною від Кабінету Міністрів”, - додав він.

За словами екс-голови ВР, потрібно розуміти, що за нинішнього виборчого законодавства партія, що переможе на виборах, отримає право контролювати як Верховну Раду, так і Кабінет Міністрів. “Я думаю, ця проблема буде одним із напрямів переговорів між Президентом і прем’єр-міністром, бо, судячи з усього, виборів не уникнути, хоча багатьом вони зіпсували настрій, бо зіпсували літній відпочинок”, - вважає В.ЛИТВИН.