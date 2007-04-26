Партія регіонів наполягає, щоб КС йшов до кінця

Партія регіонів наполягатиме на ухваленні Конституційним Судом будь-якого рішення щодо указу Президента про розпуск парламенту, якого вона дотримуватиметься.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів у відповідь на заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що Конституційний Суд не може приймати рішення щодо указу Президента, оскільки той уже скасований іншим указом».

«На превеликий жаль Юлії Володимирівни, для Конституційного Суду не існує процедурних норм, звичайних для судів загальної юрисдикції. І тому Партія регіонів наполягатиме на прийнятті будь-якого рішення КС, якого вона дотримуватиметься. Наші лідери обіцяли це публічно - і не збираються відступати від своїх обіцянок», підкреслюється в заяві.

За словами авторів заяви, «сьогоднішня поведінка опозиції свідчить про те, що вона дуже боїться, що Конституційний Суд - а це найвища судова інстанція - все-таки винесе постанову, і цей страх лідери опозиції хочуть заглушити гучними заявами».