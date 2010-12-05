Янукович: Україна готова творити професійну армію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що наша держава готова творити мобільну, професійну армію, оснащену сучасним озброєнням та технікою.

На цьому він наголосив у своєму вітанні з нагоди 19-ї річниці Збройних Сил України, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

“У поточному році ми зупинили руйнацію армії і досягли стабілізації. Створено умови для системного і глибокого реформування нашого війська”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

“За роки незалежності українська армія утвердилася як опора нашої державності і гарант національної безпеки”, - підкреслив Президент.

“Відаю належне професіоналізму та відданості людей у погонах. Ви підтримуєте добрий рівень обороноздатності держави в умовах обмеженого фінансування та застарілого технічного забезпечення”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Не можна не визнати, що усі роки незалежності держава не приділяла необхідну увагу розвитку Збройних Сил. Армія вистояла лише завдяки героїчним зусиллям рядового та офіцерського складу, а також цивільного персоналу”, - підкреслив глава держави.

Він акцентував на тому, що “сучасні виклики і загрози у системі світової безпеки вимагають нової державної політики в розбудові Збройних Сил”.

На думку Президента, важливим на шляху розбудови армії нового зразка є досягнення європейського рівня соціальних стандартів для військовослужбовців, членів їхніх родин та військових пенсіонерів.

“Сучасну техніку можна довірити тільки високоосвіченим, якісно підготовленим фахівцям. Тому важливо підвищувати якість військової освіти і професійний рівень офіцерів”, - переконаний він.

Серед головних завдань на найближчий час В.ЯНУКОВИ назвав “ефективність управління військами, радикальні зміни у ресурсному і матеріально-технічному забезпеченні”.

В.ЯНУКОВИЧ попросив ветеранів Збройних Сил частіше зустрічатися з молоддю, “розповідати їм, якою ціною здобуті мир і свобода для нинішніх поколінь”.

Президент висловив підтримку молодим воїнам, які роблять перші кроки на військовій службі. “Ви – майбутнє нашого війська. Це майбутнє залежить від того, наскільки впевнено ви опануєте військову науку”.

Він також привітав батьків, чиї сини і дочки служать у Збройних Силах України і побажав усім, щоб “наша армія була сильна”.

“Нехай буде міцна безпека держави. Нехай буде мир, спокій і добро в Україні”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.