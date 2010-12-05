Янукович: Україна готова творити професійну армію
Текст розміщено на президентському сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що наша держава готова творити мобільну, професійну армію, оснащену сучасним озброєнням та технікою.
На цьому він наголосив у своєму вітанні з нагоди 19-ї річниці Збройних Сил України, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.
“У поточному році ми зупинили руйнацію армії і досягли стабілізації. Створено умови для системного і глибокого реформування нашого війська”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
“За роки незалежності українська армія утвердилася як опора нашої державності і гарант національної безпеки”, - підкреслив Президент.
“Відаю належне професіоналізму та відданості людей у погонах. Ви підтримуєте добрий рівень обороноздатності держави в умовах обмеженого фінансування та застарілого технічного забезпечення”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
“Не можна не визнати, що усі роки незалежності держава не приділяла необхідну увагу розвитку Збройних Сил. Армія вистояла лише завдяки героїчним зусиллям рядового та офіцерського складу, а також цивільного персоналу”, - підкреслив глава держави.
Він акцентував на тому, що “сучасні виклики і загрози у системі світової безпеки вимагають нової державної політики в розбудові Збройних Сил”.
На думку Президента, важливим на шляху розбудови армії нового зразка є досягнення європейського рівня соціальних стандартів для військовослужбовців, членів їхніх родин та військових пенсіонерів.
“Сучасну техніку можна довірити тільки високоосвіченим, якісно підготовленим фахівцям. Тому важливо підвищувати якість військової освіти і професійний рівень офіцерів”, - переконаний він.
Серед головних завдань на найближчий час В.ЯНУКОВИ назвав “ефективність управління військами, радикальні зміни у ресурсному і матеріально-технічному забезпеченні”.
В.ЯНУКОВИЧ попросив ветеранів Збройних Сил частіше зустрічатися з молоддю, “розповідати їм, якою ціною здобуті мир і свобода для нинішніх поколінь”.
Президент висловив підтримку молодим воїнам, які роблять перші кроки на військовій службі. “Ви – майбутнє нашого війська. Це майбутнє залежить від того, наскільки впевнено ви опануєте військову науку”.
Він також привітав батьків, чиї сини і дочки служать у Збройних Силах України і побажав усім, щоб “наша армія була сильна”.
“Нехай буде міцна безпека держави. Нехай буде мир, спокій і добро в Україні”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.