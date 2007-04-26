Бютівець Турчинов сподівається, що Піскун ”захищатиме інтереси країни”

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що поновлений на посаді генерального прокурора України Святослав ПІСКУН буде захищати інтереси країни, а не працювати на якусь політичну силу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це О.ТУРЧИНОВ сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи поновлення Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України.

“Я з ним (Піскуном) працював в Службі безпеки України, і можу сказати, що коли в нього є бажання, то він може працювати досить ефективно”, - заявив О.ТУРЧИНОВ. При цьому він висловив сподівання, що таке бажання в нього буде, “адже надто відповідальна ситуація зараз в країні, і надто відповідальна сьогодні посада генпрокурора, який повинен все ж таки захищати інтереси країни, а не працювати на якусь політичну силу”.

Крім того, він наголосив, що в цьому питанні “Президент працює в межах Конституції: рішенням суду він (Піскун) поновлений на посаді, і Президент виправив свою помилку, на підставі рішення суду поновив на посаді генпрокурора Святослава ПІСКУНА, незважаючи на те що, він є представником Партії регіонів”. “Закон у нас в державі працює, незалежно від того, від якої політичної партії людина”, - додав О.ТУРЧИНОВ.