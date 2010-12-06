За пошкодження гранітної плитки на Майдані міліція порушила справу
Збитки, кажуть, 200 тисяч
Міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження гранітної плитки під час несанкціонованого встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві підприємцями, які протестували проти Податкового кодексу.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві.
У ЦГЗ зазначили, що справу порушено за статтею 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» підраховують збитки. За попередніми даними, вони сягають щонайменше 200 тис. грн.
У рамках розслідування кримінальної справи сьогодні як свідка для дачі пояснень викликано на допит генерального координатора вказаної акції протесту Олександра ДАНИЛЮКА, йдеться у повідомленні.