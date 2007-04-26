Судді КС припинили провадження щодо конституційності Указу Президента

Судді Конституційного Суду України припинили провадження за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання від 2 квітня 2007 р.

Про це заявив народний депутат від “Нашої України” Руслан КНЯЗЕВИЧ в ефірі “1+1”.

За його інформацією, сьогодні відбулося закрите засідання КС, на якому 17 з 17 присутніх на засіданні суддів проголосували за припинення провадження у цій справі, і завтра о 10.00, наскільки відомо Р.КНЯЗЕВИЧУ, це рішення буде оприлюднене.

Крім того, він заявив, що, за його інформацією, завтра всі члени ЦВК, які були на лікарняних, вийдуть на роботу.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Представник Президента у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ вважає, що у КС не має підстав для продовження розгляду першого указу Президента про розпуск парламенту (від 2 квітня), оскільки, відповідно до першого пункту указу Президента від 26 квітня, скасовується указ Президента від 2 квітня.