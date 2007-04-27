Кого переслідуватиме Піскун

Святослав ПІСКУН обіцяє на посаді генерального прокурора України виконувати всі закони. Про це він заявив в інтерв`ю «5-у каналу».

«Я можу сказати одне, що працюватиму за законами України», - сказав С.ПІСКУН.

Зокрема, генпрокурор підкреслив, що укази Президента України повинні виконуватися, але правову оцінку нормативно-правовим актам глави держави дає КС. «Сьогодні це не підпадає під юрисдикцію Генеральної прокуратури – давати оцінку указам Президента. Ми забезпечуємо нагляд за їх виконанням», - додав С.ПІСКУН.

Разом з тим, С.ПІСКУН не уточнив, чи має намір Генпрокуратура порушити кримінальні справи проти голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА за невиконання указів про дострокові парламентські вибори. «Я не можу відразу давати оцінки, кого я переслідуватиму і за що я переслідуватиму. Я не готовий сьогодні давати обіцянки кому-небудь, що заводитиму кримінальні справи. Я не виключаю нічого, що може стосуватися порушень закону», - підкреслив генпрокурор.