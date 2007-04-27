Ющенко їде у гості до Качинських

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденний робочий візит до Республіки Польща.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета візиту – участь у відзначенні 60-х роковин акції «Вісла».

Заплановано, що у рамках візиту В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ та прем’єр-міністром Польщі Ярославом КАЧИНСЬКИМ.

Президенти України й Польщі також візьмуть участь в Екуменічній молитві за жертвами та постраждалими внаслідок проведення акції «Вісла».

Окрім того, В.ЮЩЕНКО планує провести зустріч із представниками української громади у Польщі.