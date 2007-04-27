Ющенко їде у гості до Качинських
08:37, 27 квітня 2007Політика
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Президент здійснить робочий візит до Польщі
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденний робочий візит до Республіки Польща.
Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета візиту – участь у відзначенні 60-х роковин акції «Вісла».
Заплановано, що у рамках візиту В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ та прем’єр-міністром Польщі Ярославом КАЧИНСЬКИМ.
Президенти України й Польщі також візьмуть участь в Екуменічній молитві за жертвами та постраждалими внаслідок проведення акції «Вісла».
Окрім того, В.ЮЩЕНКО планує провести зустріч із представниками української громади у Польщі.
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