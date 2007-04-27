Депутат-регіонал: Ющенко влаштував театр абсурду

Президент України Віктор Ющенко влаштував театр абсурду, вважає народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко. "Верховна Рада не давала згоди на звільнення генпрокурора Олександра Медведька. Ми маємо відразу двох генпрокурорів", - цитує його слова прес-служба партії.

За його словами, В.Ющенко відновив Святослава Піскуна на посаді генпрокурора, ґрунтуючись на рішенні Шевченківського суду Києва. Проте суд ухвалив рішення про відновлення С.Піскуна з грубими порушеннями, стверджує В.Колесніченко.

Нардеп вважає, що справа С.Піскуна повинна була розглядатися як мінімум 3 суддями, проте в реальності її розглядав тільки один суддя. Крім того, В.Колесніченко вважає, що "суддю змусили порушити всі закони".

РБК