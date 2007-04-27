”Пора” розповість, чому згортає блок-пости біля Секретаріату та ЦВК
10:10, 27 квітня 2007Політика
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Сьогодні о 12.00 громадянська партія "Пора" розпочинає згортання своїх блок-постів біля Секретаріату Президента та ЦВК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГП “Пора”, для пояснення такого кроку лідери партії дадуть терміновий брифінг для представників ЗМІ о 12.15 біля Секретаріату Президента (з боку вул. Лютеранської). Телефон:(067) 509 57 36, press@pora.org.ua, porapress@gmail.com.
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