Коаліція не збирається розслаблятися на свята

У понеділок, 30 квітня, у Верховній Раді України відбудеться пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 246 народних депутатів із 260, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що у понеділок парламент розгляне законопроект про внесення змін до держбюджету на поточний рік. За його словами, Верховна Рада мала це зробити сьогодні, для чого сесійної зали прийшли майже всі члени Кабінету міністрів.

У той же час, за словами О.МОРОЗА, цей законопроект ще необхідно доопрацювати, і тому народні депутати розглядатимуть його у понеділок, 30 квітня.

Пленарне засідання у понеділок розпочнеться о 10.00.