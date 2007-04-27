Волга хоче дослідити, як вплинув на Ющенка ”стакан діоксину”

Народний депутат, член фракції СПУ Василь ВОЛГА пропонує створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію, яка б зайнялася вивченням стану здоров’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

За словами В.ВОЛГИ, тимчасова слідча комісія має співпрацювати з експертною групою, яка буде створена з міжнародних фахівців. Він наголосив, що комісія має запропонувати Президенту Віктору ЮЩЕНКУ пройти медичне обстеження. «Я сумніваюсь, що людина, яка вжила майже стакан діоксину, в стані поводитись адекватно», - сказав В.ВОЛГА.

Підтвердженням цього, за його словами, є той факт, що Президент України у своєму зверненні до українського народу декілька разів переплутав дату дострокових виборів. Крім того, він неодноразово назвав рішення Верховного суду України фарсом. «Те, що твориться судами і Генпрокуратурою, взагалі не вкладається в голову», - сказав В.ВОЛГА.

Він також зацитував статтю 110 Конституції України, згідно з якою «неможливість виконання Президентом України своїх обов’язків за станом здоров’я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради, і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на основі письмового подання Верховного суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку».

В.ВОЛГА наголосив, що дуже небезпечною є ситуація, коли Президент не може адекватно «сприймати дійсність у зв’язку зі своїм станом здоров’я».