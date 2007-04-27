КПУ: під час свят опозиція піде на штурм Верховної Ради

Комуністична партія України заявляє про наміри прихильників Президента Віктор ЮЩЕНКА захопити під час вихідних будівлю Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи сьогодні з трибуни парламенту, повідомив народний депутат від КПУ Петро ЦИБЕНКО.

За його словами, зараз готується до реалізації силовий сценарій розвитку подій. «Вашингтонський відділ кадрів дав на це добро», - сказав П.ЦИБЕНКО.

Він пояснив, що цей сценарій полягає у тому, щоб у травневі вихідні дні захопити Верховну Раду і не допустити туди народних депутатів. При цьому комуніст зазначив, що для реалізації такого сценарію є дозвіл на будь-які засоби. «Робіть з ними (народними депутатами – УНІАН) все, що хочете, все буде виправдано», - сказав П.ЦИБЕНКО.

Він додав, що саме для цього Президенту Віктору ЮЩЕНКУ був необхідний новий генеральний прокурор.

Враховуючи все це, П.ЦИБЕНКО вкотре закликав Верховну Раду негайно розпочати процедуру імпічменту Президента, також звернутися до європейських інституцій з приводу цієї ситуації, і, крім цього, скасувати усі відрядження народних депутатів і впродовж майбутніх вихідних днів працювати у звичайному режимі.

Пізніше лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, виступаючи з трибуни парламенту, зазначив, що продовженням силового сценарію захоплення влади буде спроба усунути Кабмін на підставі його відмови фінансувати дострокові парламентські вибори. Після цього, за словами П.СИМОНЕНКА, політичні сили, що підтримують Президента В.ЮЩЕНКА, розраховують фальсифікувати парламентські вибори, що дасть їм змогу остаточно узурпувати владу.

У зв’язку з цим П.СИМОНЕНКО закликав 1 травня провести заходи консолідації політичних сил, що підтримують коаліцію, організувати в усіх обласних центрах регіональні майдани, на яких розпочати збір підписів про недовіру Президентові.