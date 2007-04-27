Янукович зрозумів, що налякало Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що указ Президента про нову дату парламентських виборів був виданий через побоювання Віктора ЮЩЕНКА, що Конституційний Суд визнає неконституційним його перший указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Тері ДЕВІСОМ.

«Безперечно, я добре розумів, що Президента лякало майбутнє рішення Конституційного Суду, і він чудово розумів, що воно буде не на його користь », - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також висловив співчуття, що «та надія, котра з`явилася після створення робочої групи і початку її роботи», не виправдалася.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, Т.ДЕВІС, перебуваючи в Києві, став свідком практичного поглиблення політичної кризи.