У КС зареєстровано подання щодо неконституційності указу Президента

Сьогодні о 10-й годині ранку у Конституційному суді України зареєстровано подання 160 народних депутатів України щодо неконституційності Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 26.04.07 № 355/2007 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

За словами голови підкомітету з питань формування суддівського корпусу Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народного депутата України Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА, у Конституційного суду є всі можливості розглянути це подання набагато швидше, аніж попереднє. «По-перше, попередній Указ майже на 100 відсотків копіює новий Указ Президента, а по-друге, позиції сторін вже були з’ясовані у судовому засіданні», - зокрема, сказав депутат.

У прес-службі Конституційного суду УНІАН підтвердили інформацію про надходження подання від 160 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Водночас, з 17 квітня Конституційний Суд розглядає подання 53 народних депутатів V скликання щодо конституційності попереднього указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, який було видано 2 квітня.