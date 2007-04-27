ЦВК: гостра форма перейшла в хронічну?

Кворуму для засідань Центральної виборчої комісії немає, чотири члени комісії продовжують хворіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, зранку 27 квітня на роботу вийшла член ЦВК Валентина ЗАВАЛЬСЬКА, яка теж хворіла.

На сьогодні на лікарняному продовжують перебувати Олександр ЧУПАХІН, Юрій ДОНЧЕНКО, Ігор КАЧУР та Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ.

Рішення ЦВК вважаються легітимними лише у тому випадку, якщо у засіданні взяли участь 10 з 13-ти членів комісії.