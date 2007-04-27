Генсек Ради Європи знає, що треба робити українцям

Генеральний секретар Ради Європи Тері ДЕВІС пропонує врегулювати політичну кризу в Україні через діалог між всіма політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ДЕВІС заявив сьогодні журналістам після завершення зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я не посередник, я – генеральний секретар Ради Європи, і перебуваю тут для того, щоб продовжити дискусію, яку ми проводимо останні три тижні», - сказав Т.ДЕВІС.

Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що не прагне виконувати посередницьку роль у врегулюванні політичної кризи в Україні. «Під час моїх зустрічей з партнерами вони цікавляться, що я думаю, але це не роль посередника. Я говорю так, як думаю, а посередник зустрічається з різними сторонами. Я не намагаюся це робити, я вислуховую всіх і висловлюю свою думку», - пояснив він.

За словами Т.ДЕВІСА, якщо люди, з якими він зустрічається, цікавляться його думкою, то він всім говорить одне: «Потрібно вести діалог з іншими політичними силами, тому що це проблема усередині України, і її мають вирішувати самі українці. Це робиться просто – потрібно зібратися разом і вести діалог».

Генеральний секретар Ради Європи також повідомив, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ поділився з ним своєю точкою зору на можливі шляхи врегулювання ситуації після підписання Президентом України другого указу про дострокові парламентські вибори.

Разом з тим, Т.ДЕВІС не повідомив думку В.ЯНУКОВИЧА. «Це він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) вам скаже, а не я», - наголосив генеральний секретар Ради Європи.