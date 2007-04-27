Президенти України та Польщі беруть участь в Екуменічній молитві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ беруть участь в Екуменічній молитві за жертвами та постраждалими внаслідок проведення акції «Вісла».

Як повідомляє прес-служба Президента України, Спільний молебень провели блаженніший Йозеф Кардинал ГЛЕМП, Премас Польщі (Римо-Католицька Церква), блаженніший Любомир Кардинал ГУЗАР, Верховний Архієпископ Києво-Галицький (Українська Греко-Католицька Церква), Архієпископ Перемисько-Варшавський Іван МАРТИНЯК (Українська Греко-Католицька Церква), Архієпископ Люблінський і Холмський АВЕЛЬ (Польська Автокефальна Православна Церква).

Екуменічна молитва відбувається у Варшаві, в каплиці Президентського Палацу.

Участь у ній також беруть члени української офіційної делегації та представники української громади в Республіці Польща.

Пряму трансляцію молитви на Україну здійснює НТКУ, у Польщі – Третій канал польського телебачення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, Президент України В.ЮЩЕНКО перебуває з одноденним робочим візитом у Республіці Польща, де бере участь у відзначенні 60-х роковин акції «Вісла».

У поїздці Президента України супроводжують заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ та заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.