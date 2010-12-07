Депутати Яценюка «оформили правила гри» у Київській облраді

У Київській обласній раді закріплено статус і гарантії діяльності опозиції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії “Фронт Змін”.

В повідомленні зазначається, що ініціатором цього питання виступила фракція «Фронт Змін», а статус опозиції уперше в Україні відображено в регламенті органу місцевого самоврядування - в регламенті Київської облради 6-го скликання, який депутати ухвалили у вівторок, 7 грудня.

Коментуючи прийняття нового регламенту, голова фракції «Фронту Змін» Володимир ПОЛОЧАНІНОВ зазначив, що закріплення повноважень опозиції в регламенті було для «Фронту Змін» принциповим питанням.

«У той час як інші партії, що називають себе опозиційними, шукали шляхів співпраці з «регіоналами», ми в облраді публічно висловили свою позицію і вимагали чітко оформити правила гри”, - сказав він. За його словами, “це потрібно не «Фронту Змін» - це потрібно українській демократії”.

“Сьогодні в опозиції ми, завтра за цими ж правилами гратиме Партія регіонів, якщо опиниться в опозиції», - додав В. ПОЛОЧАНІНОВ.

Лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що фракції «Фронту Змін» в усіх місцевих радах висунули вимогу закріплення статусу опозиції в регламенті. За його словами, «вперше його вдалося закріпити в Київській області, але ми будемо вимагати цього всюди”.

При цьому він додав, що “найближчим часом такі зміни до регламенту буде внесено у Львові, де в опозиції перебуває Партія регіонів».

В повідомленні “Фронту Змін” зазначається, що у прийнятому сьогодні регламенті Київської обласної ради в розділі «Опозиційна діяльність в Раді» міститься визначення мети опозиційної діяльності, порядку набуття статусу опозиції та порядок здійснення опозиційної діяльності.

Зокрема, визначається, що опозиційною є діяльність депутатських фракцій, яка спрямована на реалізацію програм і пропозицій, альтернативних до дій чинної влади.

Рішення про опозиційну діяльність у Київській облраді ухвалюється відповідною депутатською фракцією на своєму засіданні й оформлюється відповідною заявою за підписом уповноваженого представника депутатської фракції. Заява про опозиційну діяльність виголошується уповноваженим представником депутатської фракції на пленарному засіданні обласної ради та реєструється у відповідному порядку в секретаріаті сесії.

Згідно з регламентом, опозиційним депутатським фракціям надається право на виступ в обговоренні питань порядку денного засідання сесії ради. Опозиційні фракції мають право вносити пропозиції до плану роботи ради, порядку денного її пленарних засідань, постійних комісії та проекти рішень ради.

Опозиційні депутатські фракції мають право претендувати на головування у двох постійних комісіях обласної ради.

У Київській обласній раді в опозиції перебуває фракція «Фронту Змін» у складі 16 депутатів.

У “Фронті Змін” зазначають, що зі 148 депутатів Київської обласної ради 103, тобто переважна більшість, є представниками Партії регіонів. При цьому коаліційну угоду з ПР підписали партії «Удар» і «Сильна Україна». На сьогоднішньому засіданні до фракції Партії регіонів увійшли 5 депутатів - від СПУ, «Європейської партії», «Справедливості» і «Третьої сили»: Ю.ЗАБЕЛА, Д.РАТНІКОВ, М.ГОРОВЕНКО, І.ШИЛОВ, О.ОКІС.