Ющенко чекає капітуляції Януковича

Зараз на обличчі Ющенка майже розгладилися шрами від отруєння діоксином, але його політичне здоров`я залишає бажати кращого, пише британська "The Times".

Партії "помаранчевого" табору борються одна з одною, а їхній супротивник Віктор Янукович минулого року став прем`єр-міністром, коли його партія виграла вибори, набравши третину голосів. Після цього Янукович переконав багато членів парламенту перейти на його сторону і вступити в його правлячу коаліцію. Загроза, що його блок перетягне на себе велику частину президентських повноважень, крім тих, що вже були передані парламенту в ході "помаранчевої революції", змусила Ющенка розпустити парламент і призначити повторні вибори на 27 травня. Деякі депутати відмовилися покинути будівлю парламенту.

"Це перший випадок в історії, коли конституція виявилася ефективним інструментом для наведення ладу в парламенті України", – заявив Ющенко у інтерв`ю виданню. Він наполягає, що будь-яка домовленість з прем`єр-міністром має виключати можливість переходу депутатів з однієї партії до іншої і повинна гарантувати повторні вибори.

Проте при всій його заявленій упевненості в силі конституції його табір стурбований майбутнім рішенням конституційного суду, чи був розпуск парламенту законним, підкреслює Times.

Разом з тим видання приводить і такий вислів Ющенка: Криза, що паралізувала зараз Україну, не представляє загрози для демократії – за умови, що її супротивники незабаром здадуться.

За матеріаламиInopressa