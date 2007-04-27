Генсек НАТО заявляє, що двері для України відкриті
Хооп Схеффер визнає право народу
Генеральний секретар НАТО Яап де ХООП СХЕФФЕР наголошує, що двері НАТО залишаються відкритими для України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яап де ХООП СХЕФФЕР заявив сьогодні в Осло на початку неформального засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
“Двері НАТО до більшої співпраці залишаються відкритим. Але це, звичайно, лише право українського народу та обраних ним лідерів визначатися щодо майбутнього відносин із НАТО”, - сказав він.
Генсек НАТО зазначив, що Альянс дуже цінує співпрацю з Україною в галузі безпеки, і готовий і надалі надавати допомогу у проведенні реформ.
Я. де ХООП СХЕФФЕР також зазначив, що зараз Україна переживає складний період, але, водночас, висловив сподівання, що Україна зможе вийти з політичної кризи на основі дотримання демократичних принципів.