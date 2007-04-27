Генсек НАТО заявляє, що двері для України відкриті

Генеральний секретар НАТО Яап де ХООП СХЕФФЕР наголошує, що двері НАТО залишаються відкритими для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яап де ХООП СХЕФФЕР заявив сьогодні в Осло на початку неформального засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

“Двері НАТО до більшої співпраці залишаються відкритим. Але це, звичайно, лише право українського народу та обраних ним лідерів визначатися щодо майбутнього відносин із НАТО”, - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що Альянс дуже цінує співпрацю з Україною в галузі безпеки, і готовий і надалі надавати допомогу у проведенні реформ.

Я. де ХООП СХЕФФЕР також зазначив, що зараз Україна переживає складний період, але, водночас, висловив сподівання, що Україна зможе вийти з політичної кризи на основі дотримання демократичних принципів.