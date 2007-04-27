Очікується, що завтра Ющенко вийде на майдан

Очікується, що завтра, 28 квітня, у мітингу об’єднаної опозиції в Києві, який проходитиме під гаслом “Через вибори до порозуміння”, візьме участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це повідомляє прес-служба "Нашої України".

У повідомленні зазначається, що партія “Наша Україна” запрошує усіх киян та гостей столиці на мітинг, який відбудеться о 17-й годині на Європейському майдані.

На мітингу виступлять лідери об’єднаної опозиції - В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО.

Від “Української правиці” виступить її лідер Борис ТАРАСЮК, також плануються виступи відомих громадський діячів.

Мітинг відкриється “лаконічним” концертом, у якому візьмуть участь гурт “ВВ” разом із Олегом СКРИПКОЮ. У повідомленні наголошується, що, незважаючи на те, що концерт буде відбуватися за три години до прямого ефіру фіналу “Танців із зірками-2”, О.СКРИПКА – претендент на перемогу у цьому шоу – вийде на Європейський майдан.

Завершить мітинг гурт “Мандри” презентацією своєї нової пісні “І знову ніч змінює день”.