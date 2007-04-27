Янукович екстрено збирає міністрів

Завтра, 28 квітня, 11-у годину ранку призначене позачергове засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник Служби забезпечення зв`язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Ян БЕРНАЗЮК.

«Наскільки мені відомо, завтра на 11-ту годину призначене позачергове засідання Кабміну», - сказав він. Я.БЕРНАЗЮК також додав, що на цьому засіданні планується розглянути другий указ Президента про дострокове припинення повноважень парламенту і виробити реакцію на нього.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.