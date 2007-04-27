У Секретаріаті Президента наполягають, що парламенту немає з 2 квітня

Секретаріат Президента України наголошує, що закони, прийняті Верховною Радою України після 2 квітня, не мають юридичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу. Він наголосив, що перший указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту від 2 квітня після видання другого указу від 26 квітня був не скасований, а втратив чинність. Таким чином, пояснив І.ПУКШИН, у період з 2 квітня до 26 квітня парламент не був повноважним, а його рішення не мають юридичної сили.

Відповідаючи на запитання журналістів, як бути з тими законами, що прийняв парламент після 2 квітня, і чи розглядатиме їх Президент, І.ПУКШИН сказав, що ті закони, які парламент прийняв після 2 квітня, Президентом не розглядались.

Він також додав, що після 2 квітня Президент не вносив до парламенту жодного нового законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Водночас, з 17 квітня Конституційний Суд розглядає подання 53 народних депутатів V скликання щодо конституційності попереднього указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, який було видано 2 квітня.