Литовський сейм бере тайм-аут до виборів в Україні

Зміни до статуту Міжпарламентської асамблеї парламентів України і Литовської Республіки будуть внесені після виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова комітету сейму Литовської Республіки Вікторас РІНКЯВІЧУС.

За його словами, ухвалене рішення відкласти внесення змін до статуту Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради і сейму Литви у зв`язку з тим, що Верховна Рада України склала повноваження згідно з указом Президента України». Асамблея повернеться до цього питання після виборів в Україні.

В інтерв`ю журналістам співголова української частини президії Міжпарламентської асамблеї Олександр ТРЕТЬЯКОВ сказав, що всі дії сторін по цьому документу узгоджені, «але оскільки парламент України розпущено, то вирішили, що всі зміни до статуту будуть внесені після того, як буде вибраний новий парламент України».

За його словами, литовська сторона вважає, що сьогоднішня ситуація в Україні – це її внутрішні проблеми, і «Україна має цю проблему вирішити своїми силами». «Потрібна політична воля всіх політиків в Україні. Нічого проблемного або надприродного, такого, що було в 2004 році, не існує», - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він висловив переконання, що Литва була і залишається «надійним і вірним партнером, як і Україна».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні почався робочий візит до Вільнюса української частки президії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України і сейму Литовської республіки. У складі української делегації, зокрема, народні депутати України Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція "Наша Україна") і Олена БОДНАР (фракція БЮТ).