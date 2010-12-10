Янукович звільнив 15 міністрів, але частину перепризначив
Те саме з віце-прем`єрами
Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Клюєва з посади першого віце-прем`єр-міністра України, а Бориса Колеснікова, Сергія Тігіпка і Віктора Тихонова з посад віце-прем`єрів.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті президента.
Також Президент звільнив з посад міністрів:
Юрія Бойка (міністр палива та енергетики)
Костянтина Єфименка (міністр транспорту та зв`язку).
Дмитра Колєснікова (міністр промислової політики).
Миколу Присяжнюка (міністр аграрної політики)
Михайла Кулиняка (міністр культури і туризму)
Василя Надрагу (міністр праці та соціальної політики)
Віктора Балогу (міністр з питань надзвичайних ситуацій)
Миколу Злочевського (міністр охорони навколишнього природного середовища)
Юрія Хіврича (міністр з питань житлово-комунального господарства).
Володимира Яцубу (міністр регіонального розвитку та будівництва)
Юрія Ященка (міністр вугільної промисловості).
Василя Цушка (міністр економіки)
Равіля Сафіулліна (міністр у справах сім`ї, молоді та спорту)
Дмитра Табачника (міністра освіти і науки).
Анатолія Толстоухова (міністр Кабінету Міністрів)
Наступними указами Президент призначив:
Андрія Клюєва першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі.
Бориса Колеснікова віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури.
Сергія Тігіпка віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики.
Віктора Тихонова віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Віктора Балогу - міністром надзвичайних ситуацій.
Юрія Бойка - міністром енергетики та вугільної промисловості.
Миколу Злочевського - міністром екології та природних ресурсів.
Михайла Кулиняка - міністром культури.
Миколу Присяжнюка - міністром аграрної політики та продовольства.
Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту.
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Перестановки не торкнулися міністрів: закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, юстиції, охорони здоров`я.