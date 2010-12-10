Янукович звільнив 15 міністрів, але частину перепризначив

00:30, 10 грудня 2010
Політика
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Те саме з віце-прем`єрами

Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Клюєва з посади першого віце-прем`єр-міністра України, а Бориса Колеснікова, Сергія Тігіпка і Віктора Тихонова з посад віце-прем`єрів.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті президента.

Також Президент звільнив з посад міністрів:

Юрія Бойка (міністр палива та енергетики)

Костянтина Єфименка (міністр транспорту та зв`язку).

Дмитра Колєснікова (міністр промислової політики).

Миколу Присяжнюка (міністр аграрної політики)

Михайла Кулиняка (міністр культури і туризму)

Василя Надрагу (міністр праці та соціальної політики)

Віктора Балогу (міністр з питань надзвичайних ситуацій)

Миколу Злочевського (міністр охорони навколишнього природного середовища)

Юрія Хіврича (міністр з питань житлово-комунального господарства).

Володимира Яцубу (міністр регіонального розвитку та будівництва)

Юрія Ященка (міністр вугільної промисловості).

Василя Цушка (міністр економіки)

Равіля Сафіулліна (міністр у справах сім`ї, молоді та спорту)

Дмитра Табачника (міністра освіти і науки).

Анатолія Толстоухова (міністр Кабінету Міністрів)

Наступними указами Президент призначив:

Андрія Клюєва першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі.

Бориса Колеснікова віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури.

Сергія Тігіпка віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики.

Віктора Тихонова віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Віктора Балогу - міністром надзвичайних ситуацій.

Юрія Бойка - міністром енергетики та вугільної промисловості.

Миколу Злочевського - міністром екології та природних ресурсів.

Михайла Кулиняка - міністром культури.

Миколу Присяжнюка - міністром аграрної політики та продовольства.

Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту.

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Перестановки не торкнулися міністрів: закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, юстиції, охорони здоров`я.

 

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