Янукович звільнив 15 міністрів, але частину перепризначив

Те саме з віце-прем`єрами

Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Клюєва з посади першого віце-прем`єр-міністра України, а Бориса Колеснікова, Сергія Тігіпка і Віктора Тихонова з посад віце-прем`єрів. Відповідні укази розміщено на офіційному сайті президента. Також Президент звільнив з посад міністрів: Юрія Бойка (міністр палива та енергетики) Костянтина Єфименка (міністр транспорту та зв`язку). Дмитра Колєснікова (міністр промислової політики). Миколу Присяжнюка (міністр аграрної політики) Михайла Кулиняка (міністр культури і туризму) Василя Надрагу (міністр праці та соціальної політики) Віктора Балогу (міністр з питань надзвичайних ситуацій) Миколу Злочевського (міністр охорони навколишнього природного середовища) Юрія Хіврича (міністр з питань житлово-комунального господарства). Володимира Яцубу (міністр регіонального розвитку та будівництва) Юрія Ященка (міністр вугільної промисловості). Василя Цушка (міністр економіки) Равіля Сафіулліна (міністр у справах сім`ї, молоді та спорту) Дмитра Табачника (міністра освіти і науки). Анатолія Толстоухова (міністр Кабінету Міністрів) Наступними указами Президент призначив: Андрія Клюєва першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі. Бориса Колеснікова віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури. Сергія Тігіпка віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики. Віктора Тихонова віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Віктора Балогу - міністром надзвичайних ситуацій. Юрія Бойка - міністром енергетики та вугільної промисловості. Миколу Злочевського - міністром екології та природних ресурсів. Михайла Кулиняка - міністром культури. Миколу Присяжнюка - міністром аграрної політики та продовольства. Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту. *** Перестановки не торкнулися міністрів: закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, юстиції, охорони здоров`я.

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