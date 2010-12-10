Ющенко вважає, що справу про його отруєння давно пора передавати до суду

Київ. 10 грудня. УНІАН. Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО вважає, що справу про його отруєння давно час передавати до суду та притягнути винних в отруєнні до відповідальності.

Про це УНІАН заявила речник Президента (2005-2010) Ірина ВАННИКОВА.

«Це припинить цинічні спекуляції навколо отруєння і дозволить у рамках публічного судового процесу розставити усі крапки над «і», - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА нагадала, що керівництво Генеральної прокуратури неодноразово заявляло – зокрема, і після зміни влади – про те, що факт отруєння доведений. “Маневри фігурантів справи про отруєння, а також нові версії, які озвучуються політиками і посадовими особами різного рівня, не мають нічого спільного із встановленням істини і спрямовані на створення шуму”, - зауважила речник В.ЮЩЕНКО.

«Цю метушню час припинити. Якщо в когось є що сказати – хай робить це у рамках судового засідання. Зі свого боку Віктор ЮЩЕНКО, як потерпілий, готовий під час засідання надати усі необхідні свідчення. Лише безсторонній суд, який розглядатиме усі обставини справи у правовий спосіб, може прийняти рішення», - відзначила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№276 від 10 грудня) сказав, що у Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було.