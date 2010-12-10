Янукович каже, що Україна міняє ставлення до СНД

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Співдружність Незалежних держав довела свою ефективність.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні Ради глав держав країн Співдружності.

«Ми виходимо з того, що СНД – це форум, який довів свою дієздатність. Україна останнім часом декларує і в практичній площині міняє своє ставлення до СНД», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що після березня поточного року Україна вже зробила низку конкретних кроків у напрямі активізації участі у Співдружності. Зокрема, Україна бере дієву участь у всіх засіданнях керівних органів СНД на максимально високому рівні.

Глава держави також відзначив, що призначений новий голова України в економраді СНД, а також підписано укази про приєднання до рішень про національних координаторів і про правила процедур найвищих органів СНД.