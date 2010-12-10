Пинзеник не побачив у кроках Януковича системності

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади є несистемним кроком в рамках проголошеної в Україні адміністративної реформи.

Таку думку висловив колишній міністр фінансів, голова Українського фонду підтримки реформ Віктор ПИНЗЕНИК на своєму офіційному сайті, коментуючи відповідний указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та початок проведення в державі адмінреформи.

Коментуючи реорганізацію уряду, В.ПИНЗЕНИК схвально поставився до скорочення кількості міністрів та їхніх заступників. На його думку, це крок у правильному напрямку.

«Менше міністрів - менше заважатимуть один одному, громадянам та бізнесу. За одну справу не буде кількох відповідальних, а точніше безвідповідальних посадовців», - зауважив В.ПИНЗЕНИК.

Водночас екс-міністр зауважив, що ключові проблеми організації влади не вирішено. Зокрема, не вирішена проблема другого уряду у самому уряді - Секретаріаті Кабінету міністрів, керівник якого не може бути міністром.

“Фундаментальний принцип управління – за кожну справу відповідає одна особа – не реалізовано. І надалі всі міністерства займаються вищою освітою, близько 10 - охороною здоров’я. Кожен міністр є водночас міністром фінансів. А крім них, ще 450 міністрів фінансів у парламенті”, - наголосив В.ПИНЗЕНИК.

Також, на його думку, залишається не розв’язаною проблема наявності в Україні “десятків міні-урядів”. Це центральні органи виконавчої влади, підпорядковані Кабміну, тобто, за словами В.ПИНЗЕНИКА, нікому, бо останній є колегіальним органом.

«Така система побудови влади - це все одно, що командир взводу не підпорядкований командиру роти», - зауважив він.

Виконавча влада має будуватися за принципом жорсткої підпорядкованості.

В.ПИНЗЕНИК звернув увагу, що влада забула про проблему виконання публічних (державних) функцій громадськими організаціями, які управляють державним майном та величезними бюджетними коштами, наприклад, різні академії наук, що за своїм статусом є громадськими організаціями, а не органами влади.

«Ознайомлення з прийнятими рішеннями породжує відчуття несистемності та незавершеності зроблених дій», - підсумував В.ПИНЗЕНИК.