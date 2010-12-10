УНП: Янукович дав «зелене світло» подальшій русифікації

Українська народна партія рішуче протестує проти підтримки Президентом України гуманітарної політики Дмитра ТАБАЧНИКА та вимагає відправити його у відставку з міністерської посади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на ньому наголошується в сьогоднішній заяві Центрального проводу УНП.

Як зазначила УНП, «додавши до повноважень міністра освіти та науки ТАБАЧНИКА молодіжну політику та спорт, Президент дав «зелене світло» подальшій русифікації і вихованню молоді у непатріотичному дусі». УНП вважає, що «проти України здійснено чергову ідеологічну диверсію».

УНП в документі висловила переконання, що «попередня політична діяльність, зокрема зневажливі висловлювання щодо українського народу, а також спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі, не дозволяють ТАБАЧНИКУ надалі перебувати на посаді міністра». УНП стверджує в своїй заяві, що «ТАБАЧНИК - це також повернення в освіту корупційних схем», які відновилися внаслідок «згортання Болонського процесу та ліквідації зовнішнього незалежного оцінювання». УНП переконана, що «контроль міністра за сферою фізичного виховання та молодіжною політикою «означатиме їх неухильну комерціалізацію та призведе до засилля хабарництва».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент підписав Указ “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

Згідно з документом, утворено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Міністром освіти і науки, молоді та спорту України призначено Д.ТАБАЧНИКА.